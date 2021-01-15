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Дежурный диспетчерской службы Норильска отправлен под домашний арест в рамках дела о смерти трех человек

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Красноярск
09:58 15 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Суд избрал меру пресечения для оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Норильска, которого подозревают в халатности. 39-летний специалист отправлен под домашний арест, сообщает региональный Следственный комитет.

Напомним, что следствие полагает, что он не известил администрацию города, структурные подразделения мэрии и другие учреждения о лавинной опасности в новогодние праздники, хотя такая информация от синоптиков ему поступила. В итоге лавина снесла четыре домика рядом с горнолыжным комплексом «Гора Отдельная». Под завалами снега от переохлаждения погибли члены одной семьи – мужчина и женщина, а также их маленький ребенок. 14-летний подросток – старший сын пары – госпитализирован в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.


 

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