Дежурный диспетчерской службы Норильска отправлен под домашний арест в рамках дела о смерти трех человек

Суд избрал меру пресечения для оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Норильска, которого подозревают в халатности. 39-летний специалист отправлен под домашний арест, сообщает региональный Следственный комитет.

Напомним, что следствие полагает, что он не известил администрацию города, структурные подразделения мэрии и другие учреждения о лавинной опасности в новогодние праздники, хотя такая информация от синоптиков ему поступила. В итоге лавина снесла четыре домика рядом с горнолыжным комплексом «Гора Отдельная». Под завалами снега от переохлаждения погибли члены одной семьи – мужчина и женщина, а также их маленький ребенок. 14-летний подросток – старший сын пары – госпитализирован в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.





