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На выходных в Красноярске потеплеет до -5 градусов

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Красноярск
09:33 15 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Синоптики обещают красноярцам значительное потепление в предстоящие выходные. По данным Гидрометцентра, в воскресенье в городе потеплеет до -5°С. В пятницу, 15 января, в центральных районах края еще морозно – местами температура будет опускаться до -35…-37 °С в ночные часы. Мороз обострит метель с порывами западного ветра до 15-18 м/с. В Красноярске в последний рабочий день недели небольшой снег и ветер северо-западного направления с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха днем -14…-16°С.

В ночь на субботу, 16 января, температура опустится до -18°С, в светлое время суток будет немного теплее - 12°С, без осадков.

В воскресенье, 17 января, ночью -14°С, а днем воздух прогреется до -5°С. Также тепло будет и в понедельник, информирует Гидрометцентр.

 

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