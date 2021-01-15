Скончался известный ученый и педагог Борис Хасан

В краевом центре после продолжительной болезни на 73-ем году жизни умер известный психолог и выдающийся педагог Борис Иосифович Хасан.

Он являлся создателем и основоположником российской школы по педагогике развития, доктором психологии, кандидатом юридических наук и профессором.

В 1978 году он получил высшее образование по юриспруденции в Красноярском государственном университете, в 1986 году окончил МГУ по специальности «Психология».

Общий педагогический стаж – 47 лет. За годы работы он опубликовал более 150 научных работ. Борис Иосифович был признанным ученым, как в российском научном сообществе, так и за рубежом.