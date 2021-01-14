В последние дни коммунальщики вывозят сотни КАМАЗов снега с дорог Красноярска: уборочная техника работает круглосуточно. Накануне улицы расчищали 197 единиц техники, сегодня – полторы сотни. Кроме того, к уборке привлечены четыре сотни рабочих, которые расчищают от снега и наледи тротуары.

«Основной объем работ – это сплошное механизированное прометание улично-дорожной сети. На наиболее скользких участках улиц проведена выборочная обработка противогололедными и снегоплавильными материалами. Всего городскими службами было убрано 366 участков улично-дорожной сети и 336 остановок общественного транспорта», - сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства.

За последние сутки с дорог Красноярска убрано и вывезено 752 КАМАЗа снега. Напомним, что ранее руководитель регионального ГИБДД Алексей Членов обрушился с резкой критикой на городские власти за плохую уборку дорог. По его словам, из-за ненадлежащего содержания магистралей в зимний период, в Красноярске резко увеличилось количество мелких ДТП.