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Работающим пенсионерам вновь продлили больничный

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Красноярск
14:28 14 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Глава региона Александр Усс скорректировал собственный указ о мерах противодействия дальнейшего распространения коронавируса.

Теперь работающие пенсионеры старше 65 лет, которые в настоящее время находятся на самоизоляции, могут продлить свой больничный до 28 января текущего года. В прошлой редакции этот срок заканчивался сегодня, 14 января.

Отметим, в регионе приняты меры, по которым все работающие пенсионеры вправе уйти на оплачиваемый больничный с оформлением документов или уйти на «удалёнку».

 

 

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