Работающим пенсионерам вновь продлили больничный

Глава региона Александр Усс скорректировал собственный указ о мерах противодействия дальнейшего распространения коронавируса.

Теперь работающие пенсионеры старше 65 лет, которые в настоящее время находятся на самоизоляции, могут продлить свой больничный до 28 января текущего года. В прошлой редакции этот срок заканчивался сегодня, 14 января.

Отметим, в регионе приняты меры, по которым все работающие пенсионеры вправе уйти на оплачиваемый больничный с оформлением документов или уйти на «удалёнку».