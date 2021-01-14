Генерала Кузнецова взяли под стражу в зале суда

В краевом центре в зале суда взяли под стражу экс-заместителя регионального Главка Александра Кузнецова.

Решением суда генерал-майор получил реальный срок заключения. В прокуратуре объяснили, что ранее полученное условное наказание было отменено, так как подсудимый не признал свою вину, кроме того, был подорван авторитет органов государственной власти.

Генерал Кузнецов обвинялся в превышении должностных полномочий при строительстве изолятора в Норильске. Еще в 2012 году он перечислил деньги в размере 205 миллионов рублей фирме, которая должна была построить здание, однако по факты работы выполнены не были, а средства присвоены подрядчиком.

Летом прошлого года бывший высокопоставленный полицейский был приговорен к 5 годам условного срока, но уже в июле прокуратура подала аппеляцию на решение суда первой инстанции.

Теперь Кузнецова приговорили к 4 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.