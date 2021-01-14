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В ГИБДД напомнили красноярцам о важности правильных детских автокресел

Главная Общество
Красноярск
12:42 14 Января 2021
безопасность, дети, автомобиль, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сотрудники ГИБДД Красноярска напоминают об использовании только сертифицированных детских удерживающих устройств. Иные приспособления безопасность ребенку не гарантируют.

Так, накануне в Северном во время ДТП автомобилей «Тойота» и «Хонда» пострадала 4-летняя девочка. Она была пристегнута с помощью бескаркасного автокресла. За нарушение правил перевозки детей водитель «Тойоты» получил штраф в 3000 рублей.

Госавтоинспекторы напоминают, что бескаркасные кресла и адаптеры ремней безопасности не являются детскими удерживающими устройствами и не обеспечивают надлежащую защиту, а только имитируют безопасность.

Всего в 2020 году в Красноярске в авариях получили травмы девять детей, которые перевозились с нарушениями правил безопасности.

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