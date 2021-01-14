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Управляющая банком в Дудинке осуждена за хищение 3 миллионов рублей. Условно.

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Красноярск
12:15 14 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В июле прошлого года в полицию Дудинки обратился местный бизнесмен, который заявил, что с его банковского счета пропали деньги в особо крупном размере.

В результате проверки стражи порядка установили, что к похищению причастна 49-летняя управляющая филиалом банка. Следователи установили, что подозреваемая имела доступ к счетам потерпевшего и регулярно проводила различные операции. Так, на протяжении года она переводила деньги бизнесмена на счет своей родственницы, карта которой была у обвиняемой. По такой схеме управляющая смогла украсть больше 3 миллионов 300 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Однако, по ходу следствия подозреваемая полностью возместила причиненный ущерб, а также была отстранена от работы.

Суд Дудинки признал ее виновной и назначил наказание в 5 лет лишения свободы, но условно. Кроме того, подсудимая должна заплатить штраф в размере 200 000 рублей и лишена права занимать руководящие должности ближайшие 2,5 года.

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