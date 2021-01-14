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Красноярских школьников наградили за спасение человеческих жизней

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Красноярск
12:08 14 Января 2021
спасение, награды и премии, школьники, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярских школьников наградили медалями за спасение человеческих жизней. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского проекта «Дети-герои», который в Красноярске реализуется при поддержке молодежного центра «Патриот». Награды получили четыре школьника. Все они не растерялись, увидев чужую беду, и несмотря на страх, бросались в воду за утопающими. В награждении приняли участие заместитель председателя правительства
Красноярского края Анатолий Цыкалов, сенатор Российской Федерации Валерий Семенов, руководитель Агентства по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края Евгений Мусс и директор центра «Патриот» Валентин Буланков.

В частности, медали получили ученики 9 классов школ № 45 и 137 Владислав Перов и Евгений Власов. 17 мая этого года они купались недалеко от микрорайона «Белые росы» на Абаканской протоке Енисея, после чего собрали вещи и пошли домой, но услышали крики о помощи. Они подбежали к месту, где уже начали собираться люди и от рыбака узнали, что под воду ушла маленькая девочка. Не дожидаясь помощи взрослых, ребята надели имевшиеся у них в рюкзаках очки для плавания и нырнули в воду. Через несколько минут они достали запутавшуюся в водорослях девочку. Она была без сознания и не подавала признаков жизни. Несколько человек пытались оказать ей реанимационные мероприятия, но они не увенчались успехом. Вернуть девочке дыхание и сердцебиение смог подоспевший на помощь студент академии МЧС Никита Голубев, который умеет профессионально оказывать первую помощь. В результате реанимационных действий девочка была спасена.

Награду получил и Кирилл Богомолов. 16 июля 2019 года на берегу Красноярского водохранилища спас вместе с другом потерявшего сознание тонущего мужчину. Парни вытащили его на берег и передали взрослым для оказания первой помощи.

22 июня 2019 года со дна озера вытащили мужчину в бессознательном состоянии после 5-минутного пребывания под водой. Окружающие не знали правил оказания первой помощи. Елизавета Казарцева - ученица средней школы № 154 - воспользовавшись телефоном, нашла информацию в интернете и поэтапно сообщила взрослым порядок оказания первой помощи, благодаря чему мужчину удалось реанимировать.

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