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В краевой столице этой весной поедут новые троллейбусы

Главная Общество
Красноярск
11:20 14 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Через несколько месяцев в Красноярске заработают два новых троллейбусных маршрута. Именно под эти цели были закуплены 24 современных троллейбусов нового поколения. Об этом рассказал на своей странице в Instagram градоначальник Сергей Еремин.

Предполагается, что новые троллейбусные маршруты соединят два берега. Так, троллейбус №6 будет проезжать через Коммунальный мост на автономном питании без подключения к электросетям. Также новый транспорт будет обслуживать маршрут №15.

Стоит отметить, что новый транспорт способен преодолевать до километров на автономном питании.

«Троллейбусы нового поколения - это повышенный уровень комфорта: они обладают высокой маневренностью и плавностью хода. Что важно – это полностью низкопольная машина с пандусом для маломобильных пассажиров», – написал Сергей Еремин

Новый транспорт был приобретен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

«Наше муниципальное предприятие «Гортранс» приобретает новые троллейбусы на условиях лизинга – по цене 40% от первоначальной стоимости. Остальные 60% стоимости транспортных средств будут компенсированы из федерального бюджета», – добавил градоначальник.

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