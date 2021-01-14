В краевой столице этой весной поедут новые троллейбусы

Через несколько месяцев в Красноярске заработают два новых троллейбусных маршрута. Именно под эти цели были закуплены 24 современных троллейбусов нового поколения. Об этом рассказал на своей странице в Instagram градоначальник Сергей Еремин.
Предполагается, что новые троллейбусные маршруты соединят два берега. Так, троллейбус №6 будет проезжать через Коммунальный мост на автономном питании без подключения к электросетям. Также новый транспорт будет обслуживать маршрут №15.
Стоит отметить, что новый транспорт способен преодолевать до километров на автономном питании.
«Троллейбусы нового поколения - это повышенный уровень комфорта: они обладают высокой маневренностью и плавностью хода. Что важно – это полностью низкопольная машина с пандусом для маломобильных пассажиров», – написал Сергей Еремин
Новый транспорт был приобретен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
«Наше муниципальное предприятие «Гортранс» приобретает новые троллейбусы на условиях лизинга – по цене 40% от первоначальной стоимости. Остальные 60% стоимости транспортных средств будут компенсированы из федерального бюджета», – добавил градоначальник.