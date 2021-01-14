Суд продлил аресты духовным лидерам общины Виссариона

Центральный районный суд Новосибирска продлил аресты духовным лидерам общины Виссариона. Сам основатель «Церкви последнего завета» Сергей Тороп, а также его соратники пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при общине Владимир Ведерников останутся под стражей как минимум до 15 апреля. Сторона защиты намерена обжаловать это решение суда.

Напомним, что троих виссарионовцев отправили в СИЗО в Новосибирске в конце сентября. Также в прошлом году они проходили психиатрическую экспертизу в Москве. По версии следствия, ради дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства последователей своей веры. Кроме того, применяли к людям психологическое насилие. Прокуратура Красноярского края через суд добивается решения об исключении «Церкви последнего завета» из реестра религиозных организаций.

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