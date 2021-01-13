Завтра в Красноярске ожидается сильный ветер

В краевом центре завтра, 14 января, будет сильный порывистый ветер. Об этом предупредили в мэрии краевой столицы.

По метеорологическим данным Среднесибирского УГМС порывы западного ветра составят 13-18 метров в секунду.

Горожанам необходимо помнить о мерах предосторожности и безопасности:

соблюдать осторожность при передвижении на улицах и дорогах;

при усилении ветра держаться подальше от легких конструкций, недостроенных зданий, крупных деревьев, не парковать рядом с ними транспорт;

избегать линий электропередач, не подходить к оборвавшимся электропроводам;

ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте.

​Напомним, сегодня Sibnovosti.ru рассказывали о предстоящем изменении погоды и грядущем существенном потеплении.