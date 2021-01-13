Завтра в Красноярске ожидается сильный ветер

В краевом центре завтра, 14 января, будет сильный порывистый ветер. Об этом предупредили в мэрии краевой столицы.
По метеорологическим данным Среднесибирского УГМС порывы западного ветра составят 13-18 метров в секунду.
Горожанам необходимо помнить о мерах предосторожности и безопасности:
- соблюдать осторожность при передвижении на улицах и дорогах;
- при усилении ветра держаться подальше от легких конструкций, недостроенных зданий, крупных деревьев, не парковать рядом с ними транспорт;
- избегать линий электропередач, не подходить к оборвавшимся электропроводам;
- ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте.
Напомним, сегодня Sibnovosti.ru рассказывали о предстоящем изменении погоды и грядущем существенном потеплении.