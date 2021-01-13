Стройнадзор по Красноярскому краю принял новую школу в микрорайоне Пашенный

На Пашенном закончено строительство новой школы на 1280 мест. Как сообщили в мэрии, объект получил положительное заключение Стройнадзора и разрешение на ввод в эксплуатацию.

Площадь здания составила около 36 тысяч квадратных метров. Кроме того, здание спроектировано таким образом, что у каждого помещения есть отдельный вход и выход. Также была благоустроена и прилегающая территория школы.

В новой школе есть несколько больших спортзалов, тренажерный и хореографические залы, библиотека и просторный актовый зал. Также предусмотрены спальни для самых маленьких учеников.

«Новая школа в этом жилом микрорайоне была крайне необходима. Для её транспортной доступности была построена дорога. Школьники начнут посещать новое учебное заведение в первом квартале 2021 года, как только будут получены все необходимые лицензии», – сообщили в мэрии.

Стоит отметить, что за последние три года в краевой столице были построены в школы в микрорайонах «Иннокентьевский», «Нанжуль-Солнечный», «Покровский» и «Слобода Весны». В настоящее время продолжается строительство школы на Мясокомбинате, которая по планам будет введена в 2022 году и станет самой большой школой во всем Красноярском крае. Ее вместимость – 1 550 мест.