За долги по алиментам у норильчанина забирают акции на 2 млн рублей

Судебные приставы наложили арест на акции, которыми владел житель Норильска. Мужчина накопил долги по алиментам, неустойкам и услугам ЖКХ. В общей сложности сумма задолженности превышала 2 млн рублей. Однако у мужчины были ценные бумаги именно на такую сумму.

«В ходе розыскных мероприятий судебный пристав установил, что у должника имеются акции ПАО «ГМК «Норильский никель». На ценные бумаги был наложен арест. Если в течении 10 дней гражданин не погасит накопившийся долг, акции пойдут на реализацию», - сообщили в пресс-центре регионального управления службы судебных приставов.

При этом за несвоевременное погашение долговых обязательств, норильчанину придется заплатить исполнительский сбор в размере более 200 тысяч рублей.