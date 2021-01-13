13 января
Красноярск
погода -27 °C
74.27
 
€ 90.32
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Качество уборки улиц Красноярска возмутило руководителя краевой Госавтоинспекции

Главная Общество
Красноярск
14:56 13 Января 2021
красноярск, администрация, снег, в красноярском крае, дороги, дтп, уборка, гибдд, в красноярске, дорога
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Руководитель ГИБДД по Красноярскому краю Алексей Членов выступил с резкой критикой в адрес администрации Красноярска за ненадлежащую уборку городских улиц. По его словам, именно скользкие и нечищеные дороги стали причиной резкого роста ДТП в краевом центре в период новогодних праздников. Он отметил, что мэрия престала использовать реагенты, а без них обеспечить нормативное состояние дорог зимой в условиях сибирского климата невозможно.

«Уборка улиц оставляет желать лучшего в Красноярске. В предыдущие года улицы были убраны качественнее. Некоторым жителям не нравилась слякоть от реагентов. Но, к сожалению, такая уборка, как сейчас плохо влияет на безопасность дорожного движения. В отношении собственника дорог возбужден ряд административных расследований, по завершении которых управление дорог, инфраструктуры и благоустройства будет привлечено к административной ответственности», - заявил Алексей Членов в эфире радио «Красноярск-Главный».

Госавтоинспекция призывает городские власти применять при уборке дорог современные реагенты. Однако из-за негатива к «Бионорду» со стороны жителей, от них в этом сезоне отказались. Улицы города теперь по старинке подсыпают песчано-соляной смесью.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: За долги по алиментам у норильчанина забирают акции на 2 млн рублей

За долги по алиментам у норильчанина забирают акции на 2 млн рублей

13 Января 2021 г.
Мужчина задолжал также по неустойкам и услугам ЖКХ
Новости Красноярска: Пандемия не помешает организовать фестиваль «Оркестр на траве» в Красноярске

Пандемия не помешает организовать фестиваль «Оркестр на траве» в Красноярске

13 Января 2021 г.
Летом красноярцы смогут посетить концерты под открытым небом
Новости Красноярска: В краевой больнице и строительной компании «Сибиряк» одновременно проходят обыски

В краевой больнице и строительной компании «Сибиряк» одновременно проходят обыски

13 Января 2021 г.
Силовики пожаловали в кабинет главврача и головной офис застройщика
Новости Красноярска: Стартовали первые рейсы в Волгоград

Стартовали первые рейсы в Волгоград

13 Января 2021 г.
Ранее Sibnovosti.ru рассказывали об открытии новых направлений с начала 2021 года
Новости Красноярска: В Красноярске закрыта часть ледовых переправ из-за подтоплений

В Красноярске закрыта часть ледовых переправ из-за подтоплений

13 Января 2021 г.
В краевом управлении автомобильных дорог рассказали, какие дорогие открыты
Новости Красноярска: В краевую столицу идет потепление

В краевую столицу идет потепление

13 Января 2021 г.
С завтрашнего дня в Красноярске температура воздуха будет комфортной
Новости компаний
13/01
Красноярский цементный завод стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Администрация представила онлайн программу Суриковского фестиваля

Администрация представила онлайн программу Суриковского фестиваля

13 Января 2021 г.
Красноярцам предлагают просветительские форматы во «ВКонтакте», YouTube и Zoom
Новости Красноярска: Красноярцы останутся без крещенских купаний

Красноярцы останутся без крещенских купаний

13 Января 2021 г.
Купелей не будет из-за ковида
Новости Красноярска: «Радио Сибирь» пришло в Ачинск

«Радио Сибирь» пришло в Ачинск

12 Января 2021 г.
Вещание открылось на частоте 102,5 FM
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru