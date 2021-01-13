Качество уборки улиц Красноярска возмутило руководителя краевой Госавтоинспекции

Руководитель ГИБДД по Красноярскому краю Алексей Членов выступил с резкой критикой в адрес администрации Красноярска за ненадлежащую уборку городских улиц. По его словам, именно скользкие и нечищеные дороги стали причиной резкого роста ДТП в краевом центре в период новогодних праздников. Он отметил, что мэрия престала использовать реагенты, а без них обеспечить нормативное состояние дорог зимой в условиях сибирского климата невозможно.

«Уборка улиц оставляет желать лучшего в Красноярске. В предыдущие года улицы были убраны качественнее. Некоторым жителям не нравилась слякоть от реагентов. Но, к сожалению, такая уборка, как сейчас плохо влияет на безопасность дорожного движения. В отношении собственника дорог возбужден ряд административных расследований, по завершении которых управление дорог, инфраструктуры и благоустройства будет привлечено к административной ответственности», - заявил Алексей Членов в эфире радио «Красноярск-Главный».

Госавтоинспекция призывает городские власти применять при уборке дорог современные реагенты. Однако из-за негатива к «Бионорду» со стороны жителей, от них в этом сезоне отказались. Улицы города теперь по старинке подсыпают песчано-соляной смесью.