В краевой больнице и строительной компании «Сибиряк» одновременно проходят обыски

Сегодня утром в Краевую клиническую больницу №1 и головной офис управляющей строительной компании «Сибиряк» пожаловали представители правоохранительных органов и силовики.

По сообщениям ряда региональных СМИ, обыски проходят в кабинете главного врача Егора Корчагина.

Следственные мероприятия могут быть связаны с нарушениями при поставке медицинского оборудования или строительством нового комплекса краевой больницы.

В настоящее время официальных комментариев от представителей минздрава и краевой больницы не поступало. Также нет подробностей от краевой полиции и Следственного комитета.

Отметим, что несколько дней назад стало известно, что строительная компания «Сибиряк» выиграла тендер на строительство в Новосибирске медицинского центра. Сумма контракта – 7,5 миллиардов рублей.