Стартовали первые рейсы в Волгоград

Накануне состоялись первые регулярные авиарейсы по маршруту Красноярск – Волгоград. Перевозками по этому маршруту занимается авиакомпания UVT-aero. Ранее в город на Волге из Красноярска можно было добраться через столицы – Москву или Санкт-Петербург.

Полеты туда и обратно будут осуществляться исключительно по вторникам. Кроме того, лайнеры будут делать короткую посадку в Челябинске.

Минимальная цена билета в одну сторону с багажом составляет 8 357 рублей.

В пресс-службе красноярского аэропорта отметили, что летная программа запланирована до 23 марта.

Напомним, в конце прошлого года Sibnovosti.ru рассказывали об открытии новых направлений из аэропорта Красноярска. Так, теперь напрямую можно будет улететь, помимо Волгограда, в Казань, Омск, Кемерово, Челябинск и Барнаул.