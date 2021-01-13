13 января
Красноярск
погода -23 °C
74.27
 
€ 90.32
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Стартовали первые рейсы в Волгоград

Главная Общество
Красноярск
11:05 13 Января 2021
самолет, перелет, кузбасс, в красноярске, челябинск, красноярск, волгоград, в красноярском крае, омск, казань, направление, аэропорт, общество
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Накануне состоялись первые регулярные авиарейсы по маршруту Красноярск – Волгоград. Перевозками по этому маршруту занимается авиакомпания UVT-aero. Ранее в город на Волге из Красноярска можно было добраться через столицы – Москву или Санкт-Петербург.

Полеты туда и обратно будут осуществляться исключительно по вторникам. Кроме того, лайнеры будут делать короткую посадку в Челябинске.

Минимальная цена билета в одну сторону с багажом составляет 8 357 рублей.

В пресс-службе красноярского аэропорта отметили, что летная программа запланирована до 23 марта.

Напомним, в конце прошлого года Sibnovosti.ru рассказывали об открытии новых направлений из аэропорта Красноярска. Так, теперь напрямую можно будет улететь, помимо Волгограда, в Казань, Омск, Кемерово, Челябинск и Барнаул.

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В краевой больнице и строительной компании «Сибиряк» одновременно проходят обыски

В краевой больнице и строительной компании «Сибиряк» одновременно проходят обыски

13 Января 2021 г.
Силовики пожаловали в кабинет главврача и головной офис застройщика
Новости Красноярска: В Красноярске закрыта часть ледовых переправ из-за подтоплений

В Красноярске закрыта часть ледовых переправ из-за подтоплений

13 Января 2021 г.
В краевом управлении автомобильных дорог рассказали, какие дорогие открыты
Новости Красноярска: В краевую столицу идет потепление

В краевую столицу идет потепление

13 Января 2021 г.
С завтрашнего дня в Красноярске температура воздуха будет комфортной
Новости Красноярска: Администрация представила онлайн программу Суриковского фестиваля

Администрация представила онлайн программу Суриковского фестиваля

13 Января 2021 г.
Красноярцам предлагают просветительские форматы во «ВКонтакте», YouTube и Zoom
Новости Красноярска: Красноярцы останутся без крещенских купаний

Красноярцы останутся без крещенских купаний

13 Января 2021 г.
Купелей не будет из-за ковида
Новости Красноярска: Красноярские бизнесмены передали нераспроданные елки питомцам «Роева Ручья»

Красноярские бизнесмены передали нераспроданные елки питомцам «Роева Ручья»

12 Января 2021 г.
Некоторые животные их едят, а другие просто играют
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Красноярском крае снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

13 Января 2021 г.
В Управлении Роспотребнадзора по региону представили статистику
Новости Красноярска: «Радио Сибирь» пришло в Ачинск

«Радио Сибирь» пришло в Ачинск

12 Января 2021 г.
Вещание открылось на частоте 102,5 FM
Новости Красноярска: Женщина погибла под колесами грузового поезда

Женщина погибла под колесами грузового поезда

12 Января 2021 г.
Она не услышала сигналы машиниста
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru