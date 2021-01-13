В краевую столицу идет потепление

По прогнозам синоптиков с завтрашнего дня в краевом центре начнется незначительное потепление. В дневные часы 14 января ожидается -15…-17 градусов. Однако ближайшая ночь будет сильно морозной и температура воздуха вновь опустится до -30 градусов.

В Гидрометцентре рассказали, что до конца текущей недели будет относительно тепло и температура воздуха поднимется. Так, в пятницу, 15 января, температура воздуха составит -14…-16, а на ближайших выходных воздух прогреется до комфортных -4. Вместе с тем, в субботу и воскресенье ожидаются осадки в виде снега.

Начало следующей недели также обещает быть относительно теплым.

Сейчас в краевой столице -24 градуса.