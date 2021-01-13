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В краевую столицу идет потепление

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Красноярск
09:55 13 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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По прогнозам синоптиков с завтрашнего дня в краевом центре начнется незначительное потепление. В дневные часы 14 января ожидается -15…-17 градусов. Однако ближайшая ночь будет сильно морозной и температура воздуха вновь опустится до -30 градусов.

В Гидрометцентре рассказали, что до конца текущей недели будет относительно тепло и температура воздуха поднимется. Так, в пятницу, 15 января, температура воздуха составит -14…-16, а на ближайших выходных воздух прогреется до комфортных -4. Вместе с тем, в субботу и воскресенье ожидаются осадки в виде снега.

Начало следующей недели также обещает быть относительно теплым.

Сейчас в краевой столице -24 градуса. 

  

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