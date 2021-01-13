В Красноярске закрыта часть ледовых переправ из-за подтоплений

В Красноярске скорректирована работа ледовых переправ. В краевом управлении автомобильных дорог предупредили, что некоторые зимние дороги закрыты из-за подтоплений. Так, на направлении Мотыгино – Широкий Лог в районе села Рыбное не работает переправа через Ангару. Там планируют строить новую с 14 января. Пассажиров перевозит катер на воздушной подушке. До 15 января закрыты переправы в районе поселка Стрелка в составе автодороги Епишино – Северо-Енисейский.В Кежемском районе отрезан путь по переправе через реку Кова.

Открыта ледовая переправа в Богучанском районе через реку Каменка, но закрыта дорога через Ангару по трассе Манзя – Каменка.

В Мотыгинском районе открыта ледовая переправа через реку Тасеева в районе поселка Первомайск.