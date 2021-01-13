В Красноярске закрыта часть ледовых переправ из-за подтоплений

В Красноярске скорректирована работа ледовых переправ. В краевом управлении автомобильных дорог предупредили, что некоторые зимние дороги закрыты из-за подтоплений. Так, на направлении Мотыгино – Широкий Лог в районе села Рыбное не работает переправа через Ангару. Там планируют строить новую с 14 января. Пассажиров перевозит катер на воздушной подушке. До 15 января закрыты переправы в районе поселка Стрелка в составе автодороги Епишино – Северо-Енисейский.В Кежемском районе отрезан путь по переправе через реку Кова.
Открыта ледовая переправа в Богучанском районе через реку Каменка, но закрыта дорога через Ангару по трассе Манзя – Каменка.
В Мотыгинском районе открыта ледовая переправа через реку Тасеева в районе поселка Первомайск.
«Грузоподъемность составляет 25 тонн. Из-за подъема воды и подвижки льда на Ангаре переправу подтопило. Сейчас все последствия устранены. Перевозку пассажиров осуществляет муниципальный катер на воздушной подушке. Также действует переправа грузоподъемностью 25 тонн через реку Тасеева у поселка Машуковка», - пояснили в пресс-службе краевого правительства.