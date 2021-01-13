Администрация представила онлайн программу Суриковского фестиваля

Красноярцам предлагают принять участие в Зимнем суриковском фестивале онлайн. Яркие просветительские проекты учреждения культуры Красноярска реализуют во «ВКонтакте», YouTube и Zoom. Так, 15 и 22 января на YouTube-канале музея-усадьбы В.И. Сурикова состоятся читки «Ревизора» Николая Гоголя и «Трактата о поцелуях» Амалии Мордвиновой. Это совместный проект музея и Театра на крыше.

Также красноярцам предлагают поучаствовать в паблик-токе от Дома кино. 19 и 20 января на платформе Zoom состоятся лекции о достижениях женщин в киноискусстве.

Детский кинотеатр «Мечта» подготовил проект «Суриков детям. Нескучные истории о живописи». 13 и 20 января состоятся лекции об искусстве для детей на странице кинотеатра во «ВКонтакте».

Уже сейчас красноярцы могут ознакомиться с проектом «Суриков. Digital-биография» - это аудиогид по суриковским местам в Красноярске, а также мини-сериал для телефона о жизни художника. Эти материалы доступны по ссылке http://surikov.tilda.ws/surikov-fest.





