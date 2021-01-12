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Красноярсике бизнесмены передали нераспроданные елки питомцам «Роева Ручья»

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Красноярск
16:40 12 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Нераспроданные елки и пихты предприниматели отправили в «Роев Ручей». Все новогодние деревья уже разместили в вольерах. В парке флоры и фауны рассказывают, что некоторые животные их едят, а другие просто играют. При этом зоологи отмечают, что в зоопарке благодаря такому подарку от бизнесменов создается максимально приближенная к естественной среда для животных, а это дает питомцам психологический комфорт и спокойствие.

Красноярсике бизнесмены передали нераспроданные елки питомцам «Роева Ручья»

«Для копытных животных елка и еда и развлечение. Можно погрызть веточки и ствол, пободать, пометить. Для куньих, хвойные породы - это природный тренажер по прыжкам и бегу, для кошачьих - это возможность спрятаться в еловых ветках, для обезьян – это природные фитонциды, а для пернатых обитателей – удобная подстилка в гнезде или дуплянке», - рассказали в пресс-службе «Роева Ручья».

Красноярсике бизнесмены передали нераспроданные елки питомцам «Роева Ручья»

Отметим, что все отданные животным ели не были установлены в домах. Это важное условие – так как на новогодних деревьях, которые были украшены, могут остаться кусочки игрушек и мишуры, что опасно для зверей.

Фото: vk.com/roevzoo

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