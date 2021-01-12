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В Красноярске задержали группу торговцев ценными видами рыб и икры

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Красноярск
13:21 12 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В краевой столице полицейские совместно с сотрудниками ФСБ пресекли незаконную торговлю сибирским осетром и черной икрой.

Силовики провели оперативно-розыскные мероприятия в одной из торговых точек Советского района краевого центра. Таким образом, было изъято 19 полимерных банок филе осетра и 6 аналогичных банок с черной икрой. В результате экспертизы стало известно, что эти биологические ресурсы являются особо ценными и редкими, занесены в Красную книгу России, добыча которых запрещена.

В отношении 59-летнего мужчины и 44-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Теперь им грозит до 4 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

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