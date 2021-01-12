Две жительницы краевого центра выступят на Всероссийском конкурсе красоты

На этой неделе в столице России пройдет конкурс красоты «WORLD BEAUTY 2021», мероприятие запланировано с 15 по 17 января. В нем примут участие две девушки из Красноярска – Дарья Бочарова и Галина Еремеева.

Отметим, что они являются постоянными участницами всевозможных конкурсов красоты. Например в конце прошлого года Дарья Бочарова завоевала титул «Королева Красноярска - 2020». Конкурс проводился среди замужних женщин.

Еремеева является вице-мисс конкурса «Лицо России».

У обеих девушек по двое детей. На конкурсе их красоту оценят известные и российские модельеры и дизайнеры - Вячеслав Зайцев, Александр Васильев и другие.

Напомним, в августе прошлого года супруга экс-депутата Горсовета Сергея Жабинского признали самой красивой женщиной страны.