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Две жительницы краевого центра выступят на Всероссийском конкурсе красоты

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Красноярск
12:27 12 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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На этой неделе в столице России пройдет конкурс красоты «WORLD BEAUTY 2021», мероприятие запланировано с 15 по 17 января. В нем примут участие две девушки из Красноярска – Дарья Бочарова и Галина Еремеева.

Две жительницы краевого центра выступят на Всероссийском конкурсе красоты

Отметим, что они являются постоянными участницами всевозможных конкурсов красоты. Например в конце прошлого года Дарья Бочарова завоевала титул «Королева Красноярска - 2020». Конкурс проводился среди замужних женщин.

Две жительницы краевого центра выступят на Всероссийском конкурсе красоты

Еремеева является вице-мисс конкурса «Лицо России».

У обеих девушек по двое детей. На конкурсе их красоту оценят известные и российские модельеры и дизайнеры - Вячеслав Зайцев, Александр Васильев и другие.

Напомним, в августе прошлого года супруга экс-депутата Горсовета Сергея Жабинского признали самой красивой женщиной страны.

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