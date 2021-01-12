Красноярский недобросовестный застройщик предстанет перед судом

В ближайшее время в краевой столице состоится заседание суда, где будут рассматривать уголовное дело в отношении директора строительной фирмы, которую обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

По данным следствия, ранее глава строительной компании «Консоль» заключила большое количество договоров долевого строительства с инвесторами. По планам и документам компания-застройщик обязалась построить 4 многоквартирных дома в Красноярске. Но это выполнено не было, а директор фирмы умышленно заключила заведомо невыгодную для своей компании сделку, что привело к использованию денежных средств дольщиков по нецелевому назначению.

Всего пострадало 280 человек и сумма ущерба составила более 530 миллионов рублей. Сейчас на имущество обвиняемой наложен арест.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в Советский районный суд Красноярска.