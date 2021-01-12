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В краевом центре сданы 5 новых детских садов

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Красноярск
09:12 12 Января 2021
социальная политика, детсад, администрация, в красноярске, в красноярском крае, красноярск, глава, мэр, строительство, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В краевой столице 5 детских садов прошли проверку Стройнадзора по Красноярскому краю и успешно введены в эксплуатацию. Об этом написал на своей странице в Instagram красноярский градоначальник Сергей Еремин.

Пять новых дошкольных образовательных учреждений расположены по следующим адресам:

  • Елены Стасовой, 50 «м»;
  • 78 Добровольческой бригады, 27;
  • Мате Залки, 11 «б»;
  • Норильской, 60;
  • Волгоградской, 2 «а».

Совокупная вместимость садов – 1 330 мест.

В ближайшее время детские сады получат необходимые лицензии и после чего начнется их комплектование детьми.

Кроме того, продолжается строительство детского сада на 270 мест в новом микрорайоне «Тихие Зори» и началось возведение аналогичного учреждения на улице 8 Марта. В ближайшее время начнется строительство детского сада в Академгородке.

 

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