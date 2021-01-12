В краевом центре сданы 5 новых детских садов

В краевой столице 5 детских садов прошли проверку Стройнадзора по Красноярскому краю и успешно введены в эксплуатацию. Об этом написал на своей странице в Instagram красноярский градоначальник Сергей Еремин.

Пять новых дошкольных образовательных учреждений расположены по следующим адресам:

Елены Стасовой, 50 «м»;

78 Добровольческой бригады, 27;

Мате Залки, 11 «б»;

Норильской, 60;

Волгоградской, 2 «а».

Совокупная вместимость садов – 1 330 мест.

В ближайшее время детские сады получат необходимые лицензии и после чего начнется их комплектование детьми.

Кроме того, продолжается строительство детского сада на 270 мест в новом микрорайоне «Тихие Зори» и началось возведение аналогичного учреждения на улице 8 Марта. В ближайшее время начнется строительство детского сада в Академгородке.