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За первые 10 дней нового года в перинатальном центре Красноярска родились 33 мальчика и 29 девочек

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Красноярск
17:46 11 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства в первые дни нового года на свет появились 62 малыша. Среди них 33 мальчика и 29 девочек, а также одна двойня. В новогоднюю ночь родился один малыш.

«В декабре, в последний месяц уходящего 2020 года родился 281 малыш. Среди них 14 двоен, 1 тройня. Самым маленьким в декабре оказался мальчик - его вес при рождении - 520 гр. Самым большим ребенком декабря стал мальчик - его вес при рождении 4680 гр.», - сообщили в краевом Минздраве.

В ведомстве также подвели новогоднюю статистку по рождаемости в Центре охраны материнства и детства № 2 Ачинска. Там с 1 по 11 января родились 70 малышей. В новогоднюю ночь родителями не стал никто, а в рождество на свет появились два мальчика, весом 3 150 гр. и 3 970 гр.

 

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