«Единая Россия» провела в Красноярском крае акцию «С Новым годом, ветеран!»

Красноярский край присоединился к Всероссийской партийной акции «С Новым годом, ветеран!». Члены «Единой России» и активисты волонтерского центра партии навещали ветеранов, чтобы поздравить их с новогодними праздниками. Волонтерский центр «Единой России» сформировал продуктовые подарки для всех ветеранов, проживающих в Красноярском крае. Личные посещения проходили при строгом соблюдении всех мер безопасности. Всего было передано более 440 подарков.

Так, в Красноярске ветеранов навестили секретарь регионального отделения партии Алексей Додатко и депутат Заксобрания Вера Оськина. Алексей Додатко навестил Ивана Григорьевича Ражева, проживающего в Красноярске в мкр. Солнечный. Иван Григорьевич родился в 1925 году, а на фронт попал в мае 1943 года. Рядовой пулеметчик 9-й воздушно-десантной дивизии, он был ранен, воевал на Курской дуге. В подарок ветерану секретарь привез живую елку с новогодними игрушками и угощения к новогоднему столу.

Вера Оськина в преддверии праздников навестила участника Великой Отечественной войны, фронтовика, капитана третьего ранга Ивана Ивановича Егорова. Ветеран и его супруга Александра Евменовна тепло встретили парламентария и поблагодарили за визит и внимание. Депутат привезла семье новогодние подарки и угощения к столу. Она поблагодарила Ивана Ивановича за активное участие в общественной жизни, в том числе и за поддержку партийной акции «Диктант Победы». Несмотря на преклонный возраст, Иван Иванович уже дважды писал Диктант вместе с остальными красноярцами.

Всероссийская акция состоялась и в ряде других территорий края.

Так, в Назаровском районе партийцы поздравили ветеранов, тружеников тыла, блокадников. Члены местного политического совета и депутаты от партии «Единая Россия» доставили на дом ветеранам продуктовые наборы к новогоднему столу. Партийцы села Павловка подготовили целое театрализованное представление для ветеранов. А одна жительница сшила и подарила теплые рукавички, которые передала ветеранам.

К партийной акции присоединился Ачинск. Депутаты городского Совета, члены фракции «Единая Россия» навестили ветеранов Великой Отечественной войны, вручили им новогодние подарки, полезные праздничные продуктовые наборы, и передали пожелания здоровья и долголетия.

«Жизненный путь наших героев достоин памяти и подражания на долгие века. Конечно, им очень приятно такое внимание. Все рады и гостям, и подаркам! Ветераны, которые себя хорошо чувствуют, встречают наших партийцев сами, а тем, кому здоровье не позволяет, мы передаем подарки через детей и внуков», – говорит исполнительный секретарь Ачинского городского местного отделения партии Марина Кореневская.

В Шушенском районе в преддверии Нового года депутаты райсовета от «Единой России» Петр Сасин, Наталья Черновская, Татьяна Лобанова, Владимир Карпенко и Мария Климова навестили 11 ветеранов Великой Отечественной войны. Представителям старшего поколения вручили новогодние подарки, пожелали счастья, здоровья и долголетия.

«Поздравление ветеранов – не просто акция, а еще один повод порадовать дорогих нашему сердцу людей и выразить безмерную благодарность тем, кто подарил нам счастливое время без войны. Для нас большое счастье видеть этих героев, жить с ними в одно время. Поэтому нужно успевать говорить ветеранам «спасибо» за мирное небо над головой, за возможность спокойно учиться и работать. И, конечно, как можно чаще, дарить этим героям внимание и заботу», – говорит исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Шушенском районе Наталья Черновская.

Единороссы Шарыповского района также не обделили вниманием представителей старшего поколения. Они поздравили ветерана Великой Отечественной войны Семена Федоровича Гордиенко, ветеранов труда, тружеников тыла и детей войны.

В Норильске в рамках акции волонтеры «Единой России» доставили подарки 40 ветеранам Великой Отечественной войны и труда, детям войны и членам городского Общества защиты прав жертв политических репрессий. Чтобы создать праздничную атмосферу, активисты нарядились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

Секретарь первичного отделения №631 норильского городского местного отделения «Единой России», лидер местных молодогвардейцев Владислав Завгородний отметил, что многие вспоминают о ветеранах Великой Отечественной войны только в преддверии 9 Мая, а нужно делать это всегда.

«Мы оказываем постоянную помощь нашим героям. И это не только живое общение или помощь в бытовых вопросах. Мы привлекаем спонсоров и общественность, которые могут действительно улучшить качество жизни ветеранов».

По материалам политической партии "Единая Россия"