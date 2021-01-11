Разговор с таксистом: «2021 год у нас будет самый тяжелый, тяжелее чем прошлый»

Все люди делятся на две части. Одни в такси любят молчать, другие разговаривать с водителем. Журналист Sibnovosti.ru в новогодние праздники побывал в Москве. Во время очередной поездки на такси (не на метро же там ездить) у него завязался диалог с мужчиной, сидевшим за рулем. Начали, конечно же, с коронавируса, а дальше понеслась жизнь.

-Вы откуда информацию узнаете?

- В основном в «контакте» прилетает, тик-ток, Инстаграм. Больше всего негатива идет из тик-тока и Инстаграма. О том, что якобы не рекомендуют эту вакцину ставить.

- В целом новости где читаете?

- Слушаю в основном с утра до вечера «Бизнес-ФМ». Больше про валюту слушаю. В свободное время еще криптовалютой занимаюсь.

- Получается?

- Я занимаюсь этим с 2011 года, когда биткоин еще копейки стоил. По началу были мысли, что это очередной МММ, развод, но собирал с бесплатных ресурсов потихонечку. Потом надоело, забросил. Ударился в работу… В такси пошел работать. Года полтора вообще этим не занимался. Потом еду, по радио слышу, что биткоин вышел на биржевой рынок, цена под миллион. Я обалдел! Я пришел домой, весь компьютер с ног до головы перевернул, трое суток сидел. Искал пароли от своих кошельков, восстановил – полторы тысячи файлов пересмотрел. Я почти 680 тысяч поднял на этом деле. Стал собирать-собирать. Потом были трудности с переводами на рубли. Года три назад всю криптовалюту на официальные сайты перевел, и так держу. Все равно не дадут крутиться. Они начали же теперь контролировать криптовалюту. Биржи стали навязывать верификацию, данные паспортные и т.д. Мне фортануло в этом году, я очень рад, конечно. Чуть больше полбиткоина собрано у меня – в рублях около 2 млн у меня лежит. Я их уже на официальные сайты перевел, чтобы не потерять. Потому что много сомнительных сайтов. Сейчас все поднимается жестко, им ничего не мешает закрыться и кинуть всех.

- Это от отношений России и США вообще не зависит?

- Криптовалюта независимая валюта. Ее только сейчас начали узаканивать в России. Пошел контроль через налоговые…

- Но вы пока налоги не платили?

- Я понимаю, что может все рухнуть и мои 2 млн могут перейти в тысяч 700-800. Но придерживаюсь того, что сейчас в Штатах на почве ковида творится. За полгода он с 5 тысяч долларов вырос до 34 тысяч. Все-таки он до полтинника доползет в этом году. А потом может пойти обвал тысяч до 15 долларов. В этот момент главное его слить.

- Так вы пока еще думаете?

- Да, я не тороплюсь.

- Выводить как будете?

- Там все официально, если зарегистрирован.

- С налоговой нашей как?

- Они это по любому будут контролировать. В прошлом году биткоин упал до 500 тысяч, а потом потихонечку поднимался. Я за год почти 85 тысяч поднял ничего не делая. Не лишние деньги. А сейчас он так взлетел. Я рассчитываю, что он поднимется, я солью…Потом он рухнет и я опять приобрету ту же саму сумму. Я планирую, что в этом году на почве американских выборов тысяч 400 подниму. Это неплохо.

- У Вас образование есть какое-то? Как вы это делаете?

- Да нет у меня образования. Сначала учился копейками торговать - 10-20 долларов. Самое главное, слушать новости очень часто. От новостей зависит гуляние рынка.

- Что-то взорвалось условно, где-то заболели…

- Да-да. Слышу по новостям, что какая-то крупная компания рухнула или потеряла 10 млн долларов, есть шанс на то, что биткоин может опуститься. Ловишь этот момент, когда он падает, покупаешь и ждешь, пока он поднимется.

- Это больше от чего зависит: от российской экономики, европейской, американской?

- От всего вообще. Биткоин - независимая валюта. По моей статистике, я чувствую, что нас дефолт скоро ждет, обвал полный. Это чисто мое мнение.

- Такой же как в 98-м?

- Да, будет похож на 98-й. Если будет третья-четвертая волна, самая серьезная такая. 2021 год у нас будет самый тяжелый, тяжелее чем прошлый. Дай бог, чтобы я ошибался. Но такое предчувствие.

- У Вас какое образование?

- Честно сказать, даже 9 классов не закончено. Я хулиганом был в школе, двоечником. В 9 класс меня директор не пустил. Сказал: «Пожалуйста, не учись, я тебе так аттестат выпишу». Я сам с Воркуты приехал. В Москве третий год, а так я в Питер переехал в 2002 году. Сначала после школы по заработкам мотался, в Уссурийске два года прожил, перегонами занимался. А потом таможни подзажали, невыгодное дело стало. В Астрахань на заработки ездил, а потом в Питер захотел, с детства было такое желание. В Питер я влюбился с первого взгляда.

- Он же очень дождливый, неуютный….

- Не в погоде дело. В нем обстановка культурная, сам город меня взял… Приехал наобум - ни знакомых, ни друзей… начинал с грузчика, а в 2010 году во мне коммерческая жилка проснулась. Я прожил в Питере 15 лет. Я две квартиры купил в Ленинградской области. Мать, брата, всю семью перетянул сюда с севера.

- Почему Москва в итоге?

- С девушкой познакомился, семья образовывается. Маму в деревню потянуло, одну квартиру продали. Купил дом в Липецкой области. Два года назад в Липецкой области купил 3 гектара земли. Тоже хочу уезжать отсюда. Жена не против. Нечего здесь делать, дальше еще хуже будет. Тем более, что я сейчас строю ферму. И мы решили, что годика через полтора-два свалим. А в прошлом году я осуществил мечту своего детства: засадил гектар виноградника в Краснодарском крае. На старости займусь виноделием.