В Красноярском крае на новогодние праздники было зарегистрировано почти 700 преступлений

В региональном управлении МВД представили статистику преступлений на прошедших новогодних праздниках.

Так, с 1 по 10 января 2021 было совершено на 16 % преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года – 668 и 802 в абсолютных цифрах соответственно.

Кроме того, снизилось количество грабежей и краж на 18 и 20% соответственно, а также причинение тяжкого вреда здоровью почти на 40%. Отметим, что не было зафиксировано фактов вымогательств и существенно снизилось количество ДТП с летальным исходом.

Однако зафиксирован рост различного рода мошенничеств, которые связаны с интернетом и IT-технологий, в том числе кражи с банковских карт. Подобного рода преступления увеличились на 24%.

В краевой полиции отметили, что за праздники было задержано 10 человек, которые находились в федеральном и местном розыске.