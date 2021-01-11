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В Красноярском крае на новогодние праздники было зарегистрировано почти 700 преступлений

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Красноярск
10:52 11 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В региональном управлении МВД представили статистику преступлений на прошедших новогодних праздниках.

Так, с 1 по 10 января 2021 было совершено на 16 % преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года – 668 и 802 в абсолютных цифрах соответственно.

Кроме того, снизилось количество грабежей и краж на 18 и 20% соответственно, а также причинение тяжкого вреда здоровью почти на 40%. Отметим, что не было зафиксировано фактов вымогательств и существенно снизилось количество ДТП с летальным исходом.

Однако зафиксирован рост различного рода мошенничеств, которые связаны с интернетом и IT-технологий, в том числе кражи с банковских карт. Подобного рода преступления увеличились на 24%.

В краевой полиции отметили, что за праздники было задержано 10 человек, которые находились в федеральном и местном розыске.

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