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На Ярыгинской набережной завершили строительство пандуса для инвалидов

Главная Общество
Красноярск
10:05 11 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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На новой правобережной набережной закончили строительство пандуса для маломобильных граждан и лиц с ограниченными возможностями. Новый объект предназначен для спуска инвалидов с Предмостной площади на Ярыгинскую набережную.

В начале осени 2020 года подрядчик – компания «Стройбыт» приступил к строительству объекта общей длиной около 120 метров. Кроме того, на пандусе предусмотрена смотровая площадка, с которой видно Коммунальный мост и левобережье.

«На днях прогулялся здесь и был рад видеть, что этот объект востребован горожанами. Причём он не просто обеспечил доступность нашей Ярыгинской набережной, а стал смотровой многоуровневой площадкой», — написал градоначальник Сергей Ерёмин на своей странице в Instagram.

Отметим, что новый пандус является не единственным объектом, ведущим на Ярыгинскую набережную. Также есть пандусы около Коммунального моста, в районе Гладкова, 6 и рядом с микрорайоном «Белые росы».

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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