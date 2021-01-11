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В Красноярске ограничат движение по улице Елены Стасовой

Главная Общество
Красноярск
10:23 11 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В администрации города предупредили автомобилистов об ограничении движения по ул. Елены Стасовой. Со вторника, 12 января, коммунальщикам придется сузить проезжую часть на 50-метровом участке магистрали. Ограничения связаны со строительством водопроводных сетей, которое ведет компания ООО «КСМУ».

«Для обеспечения безопасности в районе остановки общественного транспорта «Снежная» по четной стороне ул. Елены Стасовой на участке длиной 50 метров будет сужена проезжая часть. Остановочный пункт будет временно организован на другом участке в непосредственной близости от постоянного. Также сужение проезжей части будет организовано на примыкании проезда между домами по адресам ул. Стасовой, 38 и 38г к ул. Елены Стасовой», - пояснили в пресс-службе администрации.

Ограничения начнут действовать с 7:00 12 января. Полностью восстановить движение коммунальщики обещают до 20:00 22 января.

 

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