В Красноярске ограничат движение по улице Елены Стасовой

В администрации города предупредили автомобилистов об ограничении движения по ул. Елены Стасовой. Со вторника, 12 января, коммунальщикам придется сузить проезжую часть на 50-метровом участке магистрали. Ограничения связаны со строительством водопроводных сетей, которое ведет компания ООО «КСМУ».

«Для обеспечения безопасности в районе остановки общественного транспорта «Снежная» по четной стороне ул. Елены Стасовой на участке длиной 50 метров будет сужена проезжая часть. Остановочный пункт будет временно организован на другом участке в непосредственной близости от постоянного. Также сужение проезжей части будет организовано на примыкании проезда между домами по адресам ул. Стасовой, 38 и 38г к ул. Елены Стасовой», - пояснили в пресс-службе администрации.