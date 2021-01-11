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Во вторник в Красноярск вернутся 30-градусные морозы

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09:39 11 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Кратковременное похолодание прогнозируют синоптики в Красноярске. По данным Среднесибирского УГМС, в понедельник, 11 января, в городе будет около -13…-15°С с понижением температуры в течение суток. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 2-7 м/с, порывы до 11 м/с.

«На юге Таймырского МР ожидаются порывы западного ветра 18-23 м/с, на севере центральных районов днем местами -30…-35°С, в южных районах местами сильный снег, в горах порывы северо-западного ветра 15-18 м/с, метель, днем на дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица», - сообщили в пресс-службе Среднесибирского УГМС.

В ночь на вторник, 12 января, в Красноярске похолодает до -32°С. В дневные часы термометры покажут -25°С.

Морозная погода сохранится в городе до четверга. 14 января днем потеплеет до -16°С. К выходным дневные температуры повысятся до -11°С. Ночью синоптики прогнозируют до -20°С.

 

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