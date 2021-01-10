В Красноярском крае открыта ледовая переправа в районе поселка Первомайск в Мотыгинском районе

В Красноярском крае открыта ледовая переправа через реку Тасеева в Мотыгинском районе. Ледовая дорога расположена в районе поселка Первомайск/ В краевом управлении автомобильных дорог предупредили, что проехать по переправе могут машины, общей массой до 20 тонн.

«Переправа расположена в районе поселка Первомайск и входит в состав автодороги Мотыгино - Широкий Лог. Ранее здесь произошло подтопление из-за подъема воды и подвижки льда в реке Ангара», - отметили в КРУДОРе.

Водителям напоминают, что при движении по ледовой переправе необходимо расстегнуть ремни безопасности, двигаться плавно со скоростью не более 10 км/ч, категорически запрещено останавливаться и совершать обгоны. Красноярцев призывают не пользоваться несанкционированными ледовыми переправами – движение по ним опасно для жизни.