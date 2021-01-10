В новогодние каникулы вызовов «скорой» к нетрезвым пациентам стало меньше в три раза

За новогодние каникулы врачи «скорой помощи» выезжали к пациентам в Красноярске более девяти тысяч раз. В сравнении с зимними праздниками прошлого года обращений в экстренную службу стало меньше на треть – в 2020 году за первые семь дней нового года доктора обслужили 12770 обращений.

В этом году стало в три раза меньше вызовов «скорой» к пациентам в алкогольном опьянении: всего 28. При этом увеличилось число жалоб на обморожения: медики выезжали к больным 24 раза, в прошлом году таких обращений было только пять. Зато уменьшилось число травм: 518 травм в этом году против 767 — в прошлом. 82 раза красноярцы получали травму в общественном месте.