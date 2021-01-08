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Красноярск сфотографировали из космоса

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Красноярск
13:56 8 Января 2021
красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Российский космонавт-испытатель отряда «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков опубликовал в своем Instagram кадр Красноярска с орбиты. 

«Мне Красноярск понравился тем, что он сочетает в себе сразу много вещей: это и крупные промышленные предприятия, и Академгородок, и потрясающие возможности для рекреационной активности и отдыха в непосредственной близости от города. Конечно, нельзя не вспомнить Красноярские Столбы», – написал он в социальных сетях. 

Космонавт запустил на своей странице рубрику «Новогодняя Россия». Сергей Кудь-Сверчков делится с подписчиками снимками разных городов страны – все они сделаны из космоса. В соцсетях опубликованы фото Москвы, Челябинска, Сочи, Самары, Благовещенска и других городов. 

Фото: Instagram Сергея Кудь-Сверчкова

 

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