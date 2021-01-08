Красноярск сфотографировали из космоса

Российский космонавт-испытатель отряда «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков опубликовал в своем Instagram кадр Красноярска с орбиты.
«Мне Красноярск понравился тем, что он сочетает в себе сразу много вещей: это и крупные промышленные предприятия, и Академгородок, и потрясающие возможности для рекреационной активности и отдыха в непосредственной близости от города. Конечно, нельзя не вспомнить Красноярские Столбы», – написал он в социальных сетях.
Космонавт запустил на своей странице рубрику «Новогодняя Россия». Сергей Кудь-Сверчков делится с подписчиками снимками разных городов страны – все они сделаны из космоса. В соцсетях опубликованы фото Москвы, Челябинска, Сочи, Самары, Благовещенска и других городов.
Фото: Instagram Сергея Кудь-Сверчкова