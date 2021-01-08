Красноярск сфотографировали из космоса

Российский космонавт-испытатель отряда «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков опубликовал в своем Instagram кадр Красноярска с орбиты.

«Мне Красноярск понравился тем, что он сочетает в себе сразу много вещей: это и крупные промышленные предприятия, и Академгородок, и потрясающие возможности для рекреационной активности и отдыха в непосредственной близости от города. Конечно, нельзя не вспомнить Красноярские Столбы», – написал он в социальных сетях.