8 января
Красноярск
погода -23 °C
73.88
 
€ 90.79
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Морозы в Красноярске отступят в конце праздничной недели

Главная Общество
Красноярск
13:08 8 Января 2021
красноярск, общество, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Синоптики прогнозируют потепление в оставшиеся праздничные дни. 30-градусные морозы отступят – в Красноярск вернется комфортная погода. 

По данным gismeteo.ru, в пятницу, 8 января, столбики термометров опустятся до -24...-26 градусов. Осадков не ожидается. 

В субботу, 9 января, в городе потеплеет до -16 градусов. Ночью по-прежнему будет морозно, температура воздуха достигнет отметки -24 градуса. Ветер усилится до 14 м/с. 

В воскресенье, 10 января, днем метеорологи прогнозируют до -11 градусов. Возможен небольшой снег, максимальная скорость ветра достигнет 12 м/с. В Красноярске выпадет снег. 

Первая рабочая неделя января будет переменчивой – температура будет колебаться от -15 до -27 градусов. 

 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярск сфотографировали из космоса

Красноярск сфотографировали из космоса

8 Января 2021 г.
Кадр опубликовал российский космонавт
Новости Красноярска: От коронавируса в Красноярском крае за сутки умерли 12 человек

От коронавируса в Красноярском крае за сутки умерли 12 человек

7 Января 2021 г.
За сутки заразились инфекцией 317 красноярцев
Новости Красноярска: Прививки от коронавируса поставили почти 2 тысячи красноярцев

Прививки от коронавируса поставили почти 2 тысячи красноярцев

7 Января 2021 г.
Массовая вакцинация еще не началась
Новости Красноярска: В Красноярском крае еще 320 человек заболели COVID-19

В Красноярском крае еще 320 человек заболели COVID-19

6 Января 2021 г.
15 человек умерли
Новости Красноярска: В рождественскую ночь для красноярцев запустят бесплатные автобусы

В рождественскую ночь для красноярцев запустят бесплатные автобусы

6 Января 2021 г.
Они доставят пассажиров, посетивших церковные службы
Новости Красноярска: Жителей региона предупредили о порывистом ветре

Жителей региона предупредили о порывистом ветре

5 Января 2021 г.
Особо сильным он будет на севере края
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В крае 320 новых случаев заражения COVID-19

В крае 320 новых случаев заражения COVID-19

3 Января 2021 г.
Из них в Красноярске – 75
Новости Красноярска: Подозреваемый в изнасиловании флориста задержан

Подозреваемый в изнасиловании флориста задержан

5 Января 2021 г.
Им оказался 33-летний приезжий из Ирбейского района
Новости Красноярска: На севере края в «пьяном» ДТП пострадали пять человек

На севере края в «пьяном» ДТП пострадали пять человек

6 Января 2021 г.
Возбуждено уголовное дело
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru