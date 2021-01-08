Морозы в Красноярске отступят в конце праздничной недели

Синоптики прогнозируют потепление в оставшиеся праздничные дни. 30-градусные морозы отступят – в Красноярск вернется комфортная погода.

По данным gismeteo.ru, в пятницу, 8 января, столбики термометров опустятся до -24...-26 градусов. Осадков не ожидается.

В субботу, 9 января, в городе потеплеет до -16 градусов. Ночью по-прежнему будет морозно, температура воздуха достигнет отметки -24 градуса. Ветер усилится до 14 м/с.

В воскресенье, 10 января, днем метеорологи прогнозируют до -11 градусов. Возможен небольшой снег, максимальная скорость ветра достигнет 12 м/с. В Красноярске выпадет снег.

Первая рабочая неделя января будет переменчивой – температура будет колебаться от -15 до -27 градусов.