От коронавируса в Красноярском крае за сутки умерли 12 человек

317 случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано 7 января в Красноярском крае. Накануне было 320 заболевших. Данные обновил Роспотребнадзор.

Число погибших от COVID-19 увеличилось на 12 человек. Всего с начала пандемии в регионе 48 750 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.

«Красноярский край переместился с 9-го на 8-е место в списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. Темп прироста составил 0,7%», – рассказали в оперативном штабе.

Больше всего зараженных в Красноярске – 87 за сутки. На втором месте Ачинск – 17 инфицированных. Из больниц региона выписали 300 человек. Под наблюдением врачей на 7 января находится 7 838 контактных жителей края.

Фото: vk.com/shtabkrskstate