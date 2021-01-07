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От коронавируса в Красноярском крае за сутки умерли 12 человек

Главная Общество
Красноярск
15:28 7 Января 2021
красноярск, общество, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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317 случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано 7 января в Красноярском крае. Накануне было 320 заболевших. Данные обновил Роспотребнадзор. 

Число погибших от COVID-19 увеличилось на 12 человек. Всего с начала пандемии в регионе 48 750 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. 

«Красноярский край переместился с 9-го на 8-е место в списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. Темп прироста составил 0,7%», – рассказали в оперативном штабе. 

Больше всего зараженных в Красноярске – 87 за сутки. На втором месте Ачинск – 17 инфицированных. Из больниц региона выписали 300 человек. Под наблюдением врачей на 7 января находится 7 838 контактных жителей края. 

Фото: vk.com/shtabkrskstate

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