В Красноярском крае еще 320 человек заболели COVID-19

В Роспотребнадзоре обновили статистику по заболеваемости коронавирусом в Красноярском крае. На 6 января подтверждено еще 320 случаев, 15 человек умерли от инфекции за сутки.

«Всего Красноярском крае зарегистрировано всего 48 433 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7 863 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 406 человек. Темп прироста за сутки – 0,7 %», – говорится в сообщении ведомства.

89 случаев подтверждено в Красноярске, остальные в муниципалитетах края. Регион занимает девятое место по числу заболевших в России.

С начала пандемии в крае медики провели 2,1 млн тестов на определение COVID-19.

Фото: vk.com/shtabkrskstate