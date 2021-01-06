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В рождественскую ночь для красноярцев запустят бесплатные автобусы

Главная Общество
Красноярск
13:11 6 Января 2021
красноярск, общество, культура
Автор: Sibnovosti.ru
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В ночь с 6 на 7 января в Красноярске традиционно будут курсировать бесплатные автобусные маршруты от храма Рождества Христова и Свято-Успенского мужского монастыря. 

Как рассказали в мэрии Красноярска, автобусы начнут перевозить верующих в 2:45 – сразу после окончания службы. 

Так, первый маршрут пройдет от храма на ул. Щорса до ул. 60 лет Октября, 169 А. Пассажиры смогут выйти на остановках:  ул. Мичурина – пр. Красноярский рабочий – ул. Тамбовская – ул. Шевченко – ул. Амурская – ул. Суворова – ул. Мичурина – ул. Павлова – МП «КПАТП №7. 

Маршрут №2 поедет по ул. Щорса, Мичурина, Московская, пр. Красноярский рабочий, ул. Матросова, Свердловская, Кривоколенный. Конечной станет остановка МП «КПАТП №7». 

Маршрут №3 доставит красноярцев в Солнечный. Он проедет через остановки: ул. Щорса – ул. Мичурина – Октябрьский мост – ул. Авиаторов – ул. Партизана Железняка – ул. Аэровокзальная – ул. Взлетная – ул. 78 Добровольческой Бригады – ул. 9 Мая – пр. Комсомольский – ул. Краснодарская – пр. Металлургов – ул. Тельмана – ул. Воронова – ул. Гайдашовка – Енисейский тракт. 

Маршрут автобуса №4 будет таким: храм Рождества Христова – ул. Щорса – ул. Мичурина – Октябрьский мост – ул. Партизана Железняка – ул. Белинского – ул. Ленина – ул. Железнодорожников – пр. Свободный – ул. Ладо Кецховели – ул. Копылова – ул. Высотная – ул. Тотмина – ул. Калинина, 84 (МП «КПАТП №5»).

От Свято-Успенского монастыря автобус поедет по ул. Лесная – пр. Свободный – ул. Лесопарковая – ул. Чернышева – ул. Гусарова – ул. Мирошниченко – ул. Стасовой – ул. Высотная – ул. Красной Армии – ул. Копылова – ул. Профсоюзов – пр. Мира – ул. Вейнбаума – Коммунальный мост – ул. Матросова. Конечным будет пункт МП «КПАТП №7».

Фото: kerpc.ru

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