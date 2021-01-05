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Жителей региона предупредили о порывистом ветре

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Красноярск
12:59 5 Января 2021
таймыр, погода, красноярск, в красноярском крае, в красноярске, ветер, мчс, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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По данным Среднесибирского УГМС завтра, 6 января, на территории края будет очень сильный ветер. По данным регионального управления МЧС России особо сильным он будет на территории юга Таймырского района. Порывы юго-западного ветра будут достигать 22-27 метров в секунду. Местные жители предупреждены о складывающейся метеообстановке.

Сотрудники МЧС России по региону рекомендуют не покидать свое жилище и внимательно относиться к правилам пожарной безопасности. Кроме того, порывы ветра могут спровоцировать обрывы электропроводки, нарушения водоснабжения и теплоснабжения.

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