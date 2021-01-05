Красноярский Биг-Бен зазвучал по-новому

В администрации краевой столицы рассказали, что теперь главные городские часы в ежедневном режиме будут исполнять гимн России. Национальный гимн будет звучать каждый полдень.

Такое решение принято как альтернатива стреляющей гаубице на Караульной горе. Напомним, ранее было принято решение отказаться от многолетней традиции ежедневных полуденных выстрелов, так как они мешали местным жителям и закупка боеприпасов дорого обходилась городской казне.

Sibnovosti.ru накануне Нового года рассказывали, что главные городские часы исполняли популярные праздничные хиты.

Видео: "Городские новости"