5 января
Красноярск
погода -32 °C
73.88
 
€ 90.79
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский Биг-Бен зазвучал по-новому

Главная Общество
Красноярск
10:39 5 Января 2021
традиция, администрация, в красноярском крае, в красноярске, красноярск, часы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В администрации краевой столицы рассказали, что теперь главные городские часы в ежедневном режиме будут исполнять гимн России. Национальный гимн будет звучать каждый полдень.

Такое решение принято как альтернатива стреляющей гаубице на Караульной горе. Напомним, ранее было принято решение отказаться от многолетней традиции ежедневных полуденных выстрелов, так как они мешали местным жителям и закупка боеприпасов дорого обходилась городской казне.

Sibnovosti.ru накануне Нового года рассказывали, что главные городские часы исполняли популярные праздничные хиты.     

Видео: "Городские новости"

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В крае 320 новых случаев заражения COVID-19

В крае 320 новых случаев заражения COVID-19

3 Января 2021 г.
Из них в Красноярске – 75
Новости Красноярска: Амбулаторный прием в поликлиниках края 3 января – до 16:00

Амбулаторный прием в поликлиниках края 3 января – до 16:00

3 Января 2021 г.
О режиме работы поликлиник рассказали в минздраве
Новости Красноярска: В Ачинске усилят «антиковидные» рейды с 4 января

В Ачинске усилят «антиковидные» рейды с 4 января

2 Января 2021 г.
Утвержден план работы городских структур в новогодние праздники
Новости Красноярска: В ночь на 1 января 2021 года родились 16 красноярцев

В ночь на 1 января 2021 года родились 16 красноярцев

1 Января 2021 г.
Первым из них стал мальчик в роддоме №2
Новости Красноярска: С Новым 2021 годом, дорогие читатели!

С Новым 2021 годом, дорогие читатели!

31 Декабря 2020 г.
Коллектив Sibnovosti.ru поздравляет читателей с Новым годом и Рождеством!
Новости Красноярска: После небольшого потепления в краевой центр вернутся морозы

После небольшого потепления в краевой центр вернутся морозы

31 Декабря 2020 г.
Сегодня самый теплый день недели
Новости компаний
30/12
Александр Шлегель: «Для того чтобы воздух в Красноярске стал чище, должны работать не одни только энергетики»
28/12
Сбербанк начал выдавать первые карты школьников в Красноярском крае
24/12
24 декабря «КрасКом» переходит на режим повышенной готовности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Более 500 упаковок снюса изъяли из красноярских магазинов

Более 500 упаковок снюса изъяли из красноярских магазинов

5 Января 2020 г.
Проверено более 140 торговых точек
Новости Красноярска: Новогоднее ДТП в Красноярске: один водитель пьян, другой без прав

Новогоднее ДТП в Красноярске: один водитель пьян, другой без прав

2 Января 2021 г.
Госпитализированы пять человек
Новости Красноярска: Небольшое похолодание ожидается в Красноярске

Небольшое похолодание ожидается в Красноярске

5 Января 2020 г.
Ночью ожидаются 20-градусные морозы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru