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В крае 320 новых случаев заражения COVID-19

Главная Общество
Красноярск
15:56 3 Января 2021
роспотребнадзор, вирус, заболевание
Автор: Sibnovosti.ru
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Число новых случаев заражения COVID-19 в Красноярском крае остается на уровне примерно 320 в сутки. Это следует из сегодняшней сводки краевого управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за минувшие сутки зарегистрировано 320 новых случаев. 75 из них пришлось на Красноярск, 27 – на Сосновоборск, 21 – на Норильск. Темп прироста за сутки составляет 0,7%.

Общее количество случаев заболевания с начала пандемии достигло 47 476. Для сравнения, в Иркутской области за минувшие сутки зарегистрировано 264 случая (всего – 41 590), в Алтайском крае – 208 (33 542), в Новосибирской области – 150 (28 341).

Фото: сайт министерства здравоохранения Красноярского края

 

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