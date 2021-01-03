В крае 320 новых случаев заражения COVID-19

Число новых случаев заражения COVID-19 в Красноярском крае остается на уровне примерно 320 в сутки. Это следует из сегодняшней сводки краевого управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за минувшие сутки зарегистрировано 320 новых случаев. 75 из них пришлось на Красноярск, 27 – на Сосновоборск, 21 – на Норильск. Темп прироста за сутки составляет 0,7%.

Общее количество случаев заболевания с начала пандемии достигло 47 476. Для сравнения, в Иркутской области за минувшие сутки зарегистрировано 264 случая (всего – 41 590), в Алтайском крае – 208 (33 542), в Новосибирской области – 150 (28 341).

Фото: сайт министерства здравоохранения Красноярского края