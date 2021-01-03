Амбулаторный прием в поликлиниках края 3 января – до 16:00

Сегодня возобновился амбулаторный прием в красноярских поликлиниках. Он будет осуществляться до 16:00.

О режиме работы детских и взрослых поликлиник рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края. По его данным, прием ведут участковые терапевты, хирурги, участковые педиатры, акушеры-гинекологи, стоматологи.

«Будет организована предварительная запись на прием пациентов, в том числе пациентов с подозрением на онкологическое заболевание в КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер имени А. И. Крыжановского», усилена работа специалистов доврачебных кабинетов и кабинетов неотложной помощи», - отмечается также в сообщении минздрава.

Фото: сайт министерства здравоохранения Красноярского края