В Ачинске усилят «антиковидные» рейды с 4 января

Рейды мобильных групп в Ачинске по соблюдению мер, направленных на борьбу с коронавирусом, будут усилены с 4 января.

Меры контроля обсуждались на совещании, которое провел исполняющий полномочия главы города Ярослав Долгирев. В нем приняли участие представители мэрии, надзорных и правоохранительных структур.

«Четыре мобильных группы, сформированные из числа полицейских, сотрудников Роспотребнадзора и администрации города, продолжат работу и в выходные, усиливая рейдовый режим уже с 4 января 2021 года. Главная задача – не допустить всплеска заражений в период новогодних каникул», - говорится в сообщении официального интернет-портала мэрии и горсовета Ачинска по итогам совещания.

Отмечается также, что полицейские наряды будут вести профилактические беседы и следить за соблюдением противоэпидемиологических требований.

Фото: интернет-портал мэрии и горсовета Ачинска