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В ночь на 1 января 2021 года родились 16 красноярцев

Главная Общество
Красноярск
15:35 1 Января 2021
ребенок, роды, новый год
Автор: Sibnovosti.ru
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В новогоднюю ночь в Красноярске родились 16 малышей – по восемь девочек и мальчиков. Об этом сообщил официальный портал Красноярского края.

По его данным, первым новорожденным года стал мальчик, который появился на свет через 15 минут после боя курантов в Красноярском родильном доме №2. Он стал вторым ребенком в семье.

В роддоме №1 (он перепрофилирован для приема пациенток с коронавирусной инфекцией и пневмонией) в 02:30 первым на свет появился мальчик. У его мамы положительный тест, малыш здоров.

«Для сравнения, в прошлом году в новогоднюю ночь в краевой столице родились восемь детей», - отметили в правительстве Красноярского края.

Фото: сайт КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом №2»

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