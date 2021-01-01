В ночь на 1 января 2021 года родились 16 красноярцев

В новогоднюю ночь в Красноярске родились 16 малышей – по восемь девочек и мальчиков. Об этом сообщил официальный портал Красноярского края.

По его данным, первым новорожденным года стал мальчик, который появился на свет через 15 минут после боя курантов в Красноярском родильном доме №2. Он стал вторым ребенком в семье.

В роддоме №1 (он перепрофилирован для приема пациенток с коронавирусной инфекцией и пневмонией) в 02:30 первым на свет появился мальчик. У его мамы положительный тест, малыш здоров.

«Для сравнения, в прошлом году в новогоднюю ночь в краевой столице родились восемь детей», - отметили в правительстве Красноярского края.

Фото: сайт КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом №2»