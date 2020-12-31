31 декабря
Красноярск
погода -18 °C
73.88
 
€ 90.79
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

С Новым 2021 годом, дорогие читатели!

Главная Общество
Красноярск
20:15 31 Декабря 2020
счастье, поздравления, в красноярском крае, в красноярске, красноярск, новый год, любовь, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Дорогие и уважаемые читатели портала Sibnovosti.ru! Поздравляем вас с наступающим Новым 2021 годом. Мы благодарны вам за доверие, критику и внимание к нашей работе. Искренне надеемся, что следующий год мы проведем вместе и он будет лучше, чем год уходящий.

Мы от души желаем вам здоровья, счастья, только интересных новостей, значимых событий в городе, крае, стране. Также желаем хорошо встретить праздник, искренне загадывать желания, говорить и думать только хорошее, словом, всеми силами помогать Новому году поскорее, с шумом и счастьем ворваться в жизнь и судьбу! Пусть ваш дом всегда будет теплым и уютным, пусть никогда не иссякает любовь ваших близких! Берегите себя! Будьте здоровы!

С уважением, ваши Sibnovosti.ru. С Новым годом! 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: После небольшого потепления в краевой центр вернутся морозы

После небольшого потепления в краевой центр вернутся морозы

31 Декабря 2020 г.
Сегодня самый теплый день недели
Новости Красноярска: ЦРКК официально назначен временной эксплуатирующей организацией по водоснабжению и водоотведению в Назарове

ЦРКК официально назначен временной эксплуатирующей организацией по водоснабжению и водоотведению в Назарове

30 Декабря 2020 г.
Решение принято администрацией города
Новости Красноярска: В Большой Мурте новогоднюю елку от «Сибагро» назвали «жемчужиной праздника»

В Большой Мурте новогоднюю елку от «Сибагро» назвали «жемчужиной праздника»

30 Декабря 2020 г.
В районном центре в этом году агрохолдинг «Сибагро» подготовил для жителей района новую праздничную локацию. На главной площади поселка Большая Мурта установили пятнадцатиметровую елку, украшенную гирляндами и игрушками. Зеленая красавица стала центром праздничной композиции...
Новости Красноярска: В краевом центре продолжают сносить незаконные павильоны

В краевом центре продолжают сносить незаконные павильоны

30 Декабря 2020 г.
В администрации Свердловского района подвели итоги года
Новости Красноярска: Анатолию Быкову незначительно сократили срок ареста

Анатолию Быкову незначительно сократили срок ареста

30 Декабря 2020 г.
Об этом сообщил его адвокат
Новости Красноярска: В отдаленном селе Красноярского края «Россети Сибирь» повысили надежность электроснабжения

В отдаленном селе Красноярского края «Россети Сибирь» повысили надежность электроснабжения

29 Декабря 2020 г.
Там установили систему управления и защиты ЛЭП
Новости компаний
30/12
Александр Шлегель: «Для того чтобы воздух в Красноярске стал чище, должны работать не одни только энергетики»
28/12
Сбербанк начал выдавать первые карты школьников в Красноярском крае
24/12
24 декабря «КрасКом» переходит на режим повышенной готовности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Павлу Ростовцеву назначили нового заместителя

Павлу Ростовцеву назначили нового заместителя

30 Декабря 2020 г.
Министр спорта продолжает тасовать колоду замов
Новости Красноярска: Сергей Кочан стал министром спорта Хакасии

Сергей Кочан стал министром спорта Хакасии

30 Декабря 2020 г.
Он войдет в правительство Валентина Коновалова
Новости Красноярска: Еще 18 человек погибли от осложнений COVID-19

Еще 18 человек погибли от осложнений COVID-19

30 Декабря 2020 г.
Зарегистрировано еще 322 новых случая
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru