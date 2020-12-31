После небольшого потепления в краевой центр вернутся морозы

Наступающие новогодние каникулы не порадуют жителей краевой столицы теплыми температурами.

По данным синоптиков Гидрометцентра России, сегодня, 31 декабря будет самым теплым днем на текущей неделе. Температура воздуха составит всего -14…-16. Однако в новогоднюю ночь столбик термометра опустится до -25…-27 градусов.

Первый день наступающего года будет морозным – -22…-24, а с приближением ночи столбик термометра и вовсе опустится до некомфортных -31..-33.

Отметим, что такими же холодными будут 2 и 3 января.