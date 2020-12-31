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После небольшого потепления в краевой центр вернутся морозы

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Красноярск
11:33 31 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Наступающие новогодние каникулы не порадуют жителей краевой столицы теплыми температурами.

По данным синоптиков Гидрометцентра России, сегодня, 31 декабря будет самым теплым днем на текущей неделе. Температура воздуха составит всего -14…-16. Однако в новогоднюю ночь столбик термометра опустится до -25…-27 градусов.

Первый день наступающего года будет морозным – -22…-24, а с приближением ночи столбик термометра и вовсе опустится до некомфортных -31..-33.

Отметим, что такими же холодными будут 2 и 3 января. 

 

 

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