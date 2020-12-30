ЦРКК официально назначен временной эксплуатирующей организацией по водоснабжению и водоотведению в Назарове

Согласно постановлению Администрации города Назарово № 1340-п от 28.12.2020, именно Государственное предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» с 1 января 2021 года определён временной эксплуатирующей организацией объектов водоснабжения и водоотведения на территории города.

В ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 города ООО "Водоканал" обязан будет вернуть объекты водоснабжения и водоотведения Администрации города Назарово, а муниципалитет, в свою очередь, передать их на правах аренды во временное пользование ЦРКК. Принять в эксплуатацию предстоит водозабор, комплекс очистных сооружений, насосные станции и порядка 300 км сетей. В сжатые сроки специалистам Центра предстоит оценить состояние объектов, исправность оборудования и принять необходимые меры для бесперебойной работы всех систем.

На период новогодних праздников закуплено порядка 20 тонн химических реактивов для очистки воды и канализационных стоков, приобретены так называемые средства малой механизации — помпы, насосы, генераторы и многое другое. Специально для Назаровского производственного отделения приобретено 5 единиц техники для доставки авариных бригад.

«Мы понимаем, что заходим на объект в очень непростых условиях. На сегодняшний день без обследования, сложно сказать, в каком состоянии находятся, например, водопроводные уличные сети, насколько они изношены, когда в последний раз ремонтировались, и как поведут себя в сорокаградусной мороз, поэтому в новогодние праздники обязательно будут дежурить аварийные бригады. Телефон аварийного диспетчера ЦРКК по г. Назарово: 8-902-958-87-99», — сообщил главный инженер госпредприятия "Центр развития коммунального комплекса" Евгений Шахов.

В свою очередь исполняющий обязанности директора госпредприятия рассказал Олег Лукин:

«Главный критерий безболезненной смены ресурсоснабжающей организации на территории — незаметность этого процесса для граждан с точки зрения реализации услуг. Мы должны сделать так, чтобы люди этого не почувствовали. Чтобы по водоснабжению и водоотведению у жителей было как можно меньше вопросов, и все они оперативно решались. Именно поэтому для нас было принципиально важно сохранить на объектах линейный состав, который знает технологическую цепочку и умеет работать на оборудовании. Ведь обеспечение жителей и предприятий города водой – это процесс технологически непрерывный. Наши специалисты отдела кадров работали с персоналом в Назарове несколько дней. В итого более 70% работников ООО «Водоканал», занятых на назаровских объектах, уже написали заявления о приеме на работу, и с 1 января 2021 года они будут приняты в штат ЦРКК».

По материалам предприятия "Центр развития коммунального комплекса"

Фото: "Центр развития коммунального комплекса"