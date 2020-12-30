В Большой Мурте новогоднюю елку от «Сибагро» назвали «жемчужиной праздника»

В районном центре в этом году агрохолдинг «Сибагро» подготовил для жителей района новую праздничную локацию. На главной площади поселка Большая Мурта установили пятнадцатиметровую елку, украшенную гирляндами и игрушками.

Зеленая красавица стала центром праздничной композиции. Рядом появился фантазийной снежный городок с ледяной горкой. На обустройство новогодней площадки компания выделила более миллиона рублей.

В условиях ограничений людям особенно хочется развлечений и новогоднего настроения. Мы постарались найти удобный для всех формат и создать немного праздника для большемуртинцев, - говорит Виталий Павлюк, директор свинокомплекса «Сибагро». – В поселке проживают наши сотрудники со своими семьями и их радость очень важна для нас.

Теперь на главную площадь поселка приходят целыми семьями и приезжают насладиться праздником люди из других сел и деревень. Они делают эмоциональные фотографии, катаются на ледянках и делятся друг с другом праздничным настроением.

Анастасия, местная жительница сравнила площадь с убранством в Красноярске и осталась очень довольна:

- Давно хотелось видеть у нас что-нибудь масштабное, как в краевой столице. Такая елка – жемчужина зимних праздников!

Планируется, что подарок будет радовать людей не только во время новогодних каникул, но и до конца зимы.