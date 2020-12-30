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В краевом центре продолжают сносить незаконные павильоны

Главная Общество
Красноярск
08:59 30 Декабря 2020
администрация, красноярск, в красноярском крае, в красноярске, благоустройство, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В администрации Свердловского района краевого центра подвели итоги кампании по борьбе с незаконными временными сооружениями. Так, только за 2020 год было снесено 135 таких объектов.

В районной управе отметили, что только 31 объект из них был снесен за счет бюджета города. Остальные сооружения сносили собственники и арендаторы самостоятельно и за собственные средства. Кроме того, в уходящем году было снесено 5 торговых павильонов, которые нарушали антиалкогольное законодательство и продавали напитки в запрещенные часы.

«Работа по выявлению и ликвидации незаконных временных сооружений, в том числе нелегально торгующих алкогольной продукцией, ведется постоянно. Эта работа ни в коем случае не прекратится, и будет продолжена в следующем году», - рассказал глава Свердловского района Алексей Дягилев.

Вместе с тем, муниципальный руководитель отметил, что к борьбе с незаконными сооружениями все чаще присоединяются жители района.

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